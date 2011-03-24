Радіоактивна хмара з Японії дійде до України за два дні

Київ. 24 березня. УНІАН. На думку експертів, "існуючі ядерні установки не відповідають викликам", але "розумної альтернативи атомній енергетиці немає".

Хмара з радіоактивним пилом, що потрапив в атмосферу в результаті аварії на АЕС "Фукусіма-1", через два дні може дійти до України. Про це заявив колишній уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.

"За деякими даними, радіоактивну хмару вже помітили над Ісландією. Нічого страшного... І можна чекати, що через день-два воно прийде і в Україну", - сказав він 23 березня в ході круглого столу на тему "Енергетична безпека Європи", організатором якого виступив Інститут Горшеніна.

Він зазначив, що "існуючі ядерні установки не відповідають викликам", але "розумної альтернативи атомній енергетиці немає".

На думку експерта, реактори нового покоління можуть частково вирішити проблеми безпеки. "Реакторів третього покоління немає. Це не панацея, але це краще, ніж є зараз", - сказав він.

Соколовський підкреслив, що атомна енергетика повинна залишитися сферою фахівців. "Не дай Бог, щоб суспільство розбиралося в атомній енергетиці, як останні два роки в газі", - сказав він.

Нагадаємо, після потужного землетрусу і цунамі в Японії 11 березня на АЕС "Фукусіма-1" вийшла з ладу система охолодження і сталася серія аварій. На реакторах було зафіксовано кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, а також заборонити польоти над станцією в радіусі 30 кілометрів.

Радіоактивний пил з аварійної АЕС "Фукусіма-1" поширився у східному напрямку, перетнув Тихий океан, Північну Америку та Атлантичний океан.

Водночас, українське МНС оголосило, що радіаційної загрози для населення та територій України у зв`язку з аварією на японській атомній станції "Фукусіма-1" немає.