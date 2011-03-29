Завтра Цимбалюк їде в район

Львів. 29 березня. УНІАН. Завтра голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк здійснить робочу поїздку в Миколаївський район.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У програмі перебування заплановано, що голова ОДА відвідає Миколаївський цементний завод. Також М.Цимбалюк візьме участь у відкритті рентгенкабінету у Миколаївській центральній районній лікарні, огляне пологове відділення та ознайомиться із виробництвом Миколаївського заводу будівельних сумішей «Хенкель Баутехнік (Україна)».