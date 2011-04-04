Круглий стіл на тему: "Результати моніторингу виконання Програми розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян України на території Львівської області на 2010-2014 роки".
00:33, 04 квітня 2011Львів
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Організатор - Інформаційно-аналітичний Центр "Логос".
Учасники - експерти Центру "Логос" з Києва, Львова, Миколаєва та Криму.
Початок о 10.00.
Мала сесійна зала Львівської обласної ради (вул. Винниченка, 16).
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