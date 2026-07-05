У Польщі вирішили розсекретити усю військову допомогу Україні: заява міністра оборони

Також міністр доручив провести розслідування щодо розкриття державної таємниці.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш дав доручення розсекретити інформацію про військову допомогу, яку Польща надавала Україні у період з 2022-го до 2026 року, а також провести розслідування щодо розкриття державної таємниці. Про це він повідомив у мережі Х. Це сталося після заяв про нібито таємну передачу ракет для Patriot польським урядом Україні.

Міністр зазначив, що відповідне доручення він дав після консультацій із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, "зберігаючи відповідальність перед громадською думкою та відповідно до законодавчих норм".

Також Косіняк-Камиш нагадав, що процес передачі обладнання був ініційований польським урядом, коли міністерство оборони очолював Маріуш Блащак, і що про кожну поставку інформують президента. Раніше це був Анджей Дуда, тепер - Кароль Навроцький.

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"Я також доручив Службі військової контррозвідки розслідувати, хто навмисно намагався розкрити державну таємницю. Ми діємо в умовах війни на нашому кордоні; кожна дія проти польських національних інтересів ставить під загрозу безпеку польських жінок і чоловіків – пане Блащак, ви вже одного разу це зробили. За це ми будемо притягати до відповідальності всіх, незалежно від імунітетів", - написав польський міністр.

Косіняк-Камиш додав, що у всіх своїх діях він завжди діє "в інтересах безпеки польських громадян".

Скандал з військовою допомогою Польщі для Україні

Як писав УНІАН, у польському Сеймі обурені поставками військової допомоги Україні. Віцемаршалок Кшиштоф Босак, який представляє праворадикальну і антиукраїнську партію "Конфедерація", заявив, що польський уряд у березні постачав Україні зенітні ракети до систем Patriot таємно, без узгодження з парламентом. За його словами, "це єдині ракети, що є в розпорядженні Польщі, здатні протидіяти російським ракетам "Іскандер", що загрожують Польщі та розміщені в Калінінградській області".

Колишній міністр оборони Маріуш Блащак з правопопулістської партії "Право і справедливість" (PiS) назвав ймовірну передачу ракет "гігантським скандалом".

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