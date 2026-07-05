У польському Сеймі обурені поставками військової допомоги Україні

Польські депутати вважають, що Польщі системи ППО зараз значно потрібніші, ніж Україні.

Польський уряд у березні, ймовірно, передав Україні зенітні ракети до систем Patriot, що тепер викликає обурення у польських депутатів. Також Польща начебто поступилася Україні місцем в черзі на отримання нових партій цих ракет від американського виробника.

Так, віцемаршалок Сейму Кшиштоф Босак, який представляє праворадикальну і антиукраїнську партію "Конфедерація" написав на своїй сторінці в Х, що поставка зенітних ракет в Україну відбулася таємно без узгодження з парламентом.

"Вони були придбані Польщею в США з метою створення багатошарової системи протиповітряної оборони. Це єдині ракети, що є в розпорядженні Польщі, здатні протидіяти російським ракетам "Іскандер", що загрожують Польщі та розміщені в Калінінградській області", - додав депутат.

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Колишній міністр оборони Маріуш Блащак з правопопулістської партії "Право і справедливість" (PiS) назвав ймовірну передачу ракет "гігантським скандалом".

"Якщо уряд фактично вирішив перевести їх за кордон у ситуації, коли він сам застерігає від можливих російських провокацій та загроз безпеці Польщі, це звучить як дія, що повністю суперечить фундаментальному обов’язку влади, тобто забезпеченню безпеки власних громадян", – написав він в Х.

Україна і Польща: останні новини

Як писав УНІАН, лідер впливової польської партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський у листі до однопартійців заявив, що партія блокуватиме вступ України до ЄС, якщо Київ не відмовиться від героїзації ОУН та УПА.

Він визнав підтримку Польщею України під час війни, але різко розкритикував рішення президента Зеленського присвоїти військовій частині ім’я "героїв УПА". Качинський наголосив, що у разі перемоги партії на виборах партія використає всі засоби, щоб зупинити інтеграцію України до ЄС на "привілейованих умовах".

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