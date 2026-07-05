Німеччина не передасть Україні ракети Taurus: Пісторіус назвав несподівану причину

Він заявив, що ситуація на полі бою в Україні "ще ніколи не виглядала так добре, як зараз".

У тривалій дискусії щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus, схоже, поставлено крапку. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю Bild заявив, що, на його думку, Києву ці ракети більше не потрібні.

За словами міністра, на полі бою в Україні змін мало, але Росія зазнає колосальних втрат, а ЗСУ дедалі частіше вдається вражати цілі на території противника.

За його словами, для Києва зараз "критично важливо" отримати кошти – як у вигляді кредитів від ЄС, так і з нового фонду фінансування. Йдеться загалом про 70 млрд євро.

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При цьому на запитання про постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus Пісторіус відповів, що зараз вони Києву не потрібні.

"Ситуація ще ніколи не виглядала так добре, як зараз. На полі бою пересувань майже немає. Іноді кілька кілометрів в один бік, іноді – в інший, але завжди з неймовірними втратами для російських збройних сил. І найголовніше – Україні дедалі частіше вдається вражати цілі на території Росії, тим самим знищуючи нафтопереробні заводи та військову логістику", – сказав міністр.

Пісторіус також оцінив ризики нападу Володимира Путіна на союзників України.

"Ми виходимо з того, що до 2029 року він буде в змозі піти на ризик нападу – нехай навіть часткового – на територію НАТО. Чи зважиться він на це насправді – невідомо", – зазначив міністр.

Польща не передасть Україні літаки МіГ-29

Нагадаємо, раніше в Міноборони Польщі заявили, що не передадуть МіГи Україні, оскільки Варшава не отримала від Києва дрони в рамках обміну. Україна нібито спочатку дала на це згоду, але потім відмовилася від такої співпраці. Тепер ці літаки будуть утилізовані.

На думку аналітиків, навіть кілька додаткових винищувачів були б корисні для України, яка вже четвертий рік відбиває російську агресію. Водночас рішення Польщі не має критичного значення. Однією з головних проблем залишається не лише кількість літаків, а й підготовка пілотів.

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