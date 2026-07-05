З п’яти сценаріїв залишилося два: у Kyiv Post оцінили, чим закінчиться війна в Україні

Повного завоювання Росією чи капітуляції України більше не передбачається.

На початку російського вторгнення було п’ять можливих варіантів завершення війни – завоювання, формальна капітуляція, де-факто капітуляція, виведення військ та мирна угода, досягнута шляхом переговорів. Але Україні вже вдалося уникнути деяких менш привабливих варіантів завдяки успішному опору та військовим ударам углиб російської території. Які шляхи завершення війни залишилися в України, і чому наступний раунд переговорів суттєво відрізнятиметься від попереднього, проаналізувало видання Kyiv Post.

Так, Росія зазнала невдачі у завоюванні, а Україна також продемонструвала, що не прийме капітуляцію перед Кремлем у жодній формі.

"Таким чином, двома варіантами припинення війни, що залишилися, є або виведення військ – тобто одностороннє рішення Росії припинити бойові дії проти України – або врегулювання шляхом переговорів. Можливі обидва варіанти", – зазначається в статті.

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Як зазначає Kyiv Post, якщо ціна буде достатньо високою, Кремль може просто оголосити про досягнення своїх цілей у рамках "спеціальної військової операції". Повне виведення військ політично неможливе для уряду Путіна, тому за цим сценарієм Росія перейде до післявоєнних операцій зі стабілізації на окупованих територіях України.

Водночас така форма виведення військ вимагатиме від Києва рішення: чи готовий він змиритися з триваючою окупацією, чи продовжуватиме військові дії з визволення цих територій.

Врегулювання шляхом переговорів також можливе, однак Києву нерозумно відразу ж відновлювати їх з того місця, де вони зупинилися в лютому. Умови на полі бою змінилися на користь України, і умови за столом переговорів мають змінитися.

При цьому як учасник переговорів Україна перебуває в найсильнішому становищі з вересня 2022 року.

"Всеосяжна тимчасова мирна угода, така як перемир’я або "угода про постійне припинення бойових дій", як і раніше, залишається найкращим варіантом, оскільки вона може закласти основу для міцного миру без поступки суверенної території Росії. Крім того, зараз час на боці Києва, і йому слід розробити ретельно продуману угоду, а не поспішати з її укладенням, підлаштовуючись під уподобання третіх сторін", – зазначає видання.

Водночас Kyiv Post попереджає про загрозу затяжної війни.

Історія показує, що деякі країни "застрягають у війні" – вони вже так багато вклали, що продовжують воювати в надії вийти переможцями. Так, Радянський Союз залишався в Афганістані майже 10 років, а Сполучені Штати – 20.

"В обох випадках країни витрачали кров і кошти в надії на успіх, а у випадку з Україною у Путіна є особистий мотив, що виходить за межі національних інтересів", – зазначає видання.

Коли закінчиться війна – останні новини

Раніше експерт Atlantic Council писав, що Путін розглядає можливість масової мобілізації, прагнучи повернути собі ініціативу на фронті. І хоча мобілізація – не єдиний варіант, доступний Путіну, проте такі альтернативи, як напад на НАТО або інша форма нетрадиційної ескалації, є, найімовірніше, ще більш ризикованими.

Водночас генерал-лейтенант Дуглас Люте заявив, що армія РФ може зазнати поразки в Україні, чому сприятимуть два фактори. За його словами, важливим фактором є внутрішній стан самої ворожої армії, яка має низьку боєздатність.