Індія отримала від Великої Британії 9 списаних штурмовиків Jaguar

Наразі Індія залишається єдиною країною у світі, яка продовжує експлуатувати літаки Jaguar.

Повітряні сили Індії отримали дев’ять списаних штурмовиків Jaguar від Міністерства оборони Великої Британії для підтримки свого авіапарку. Про це пише UK Defence Journal із посиланням на письмову відповідь міністра з питань оборонної готовності та промисловості Люка Полларда.

Зазначається, що оборонне відомство Великої Британії передало індійській стороні п’ять літаків у варіанті GR1 та чотири у версії T2, водночас залишаючи у себе на зберіганні ще 42 штурмовики цього типу. Про відповідні плани було відомо ще у 2024 році.

Наразі Індія залишається єдиною країною у світі, яка продовжує експлуатувати літаки Jaguar, відомі там під назвою Shamsher. Оскільки виробництво цих штурмовиків давно припинили, а оригінальні запчастини стають дедалі дефіцитнішими, країна звертається по технічну підтримку до держав, які раніше використовували ці літаки.

Відео дня

Більшу частину індійських штурмовиків Jaguar збудували за ліцензією на підприємствах місцевої корпорації Hindustan Aeronautics.

Велика Британія припинила експлуатацію цих літаків ще у 2007 році через скорочення витрат. Водночас 42 штурмовики, які залишалися у розпорядженні британського Міністерства оборони, вже не здатні піднятися в повітря.

Штурмовик Jaguar був спільною розробкою франко-британського консорціуму SEPECAT і створювався для виконання ударних місій на малих висотах та ведення розвідки. У складі Королівських Повітряних сил ці літаки перебували з 1974 року та брали участь у війні в Перській затоці 1991 року, а також в операціях над Іраком і Балканами.

Більше новин авіації

Раніше УНІАН писав про те, що винищувач шостого покоління може з’явитися до 2035 року. Зазначалося, що Велика Британія, Італія та Японія уклали контракт на суму 6,14 мільярда доларів із промисловим спільним підприємством Edgewing на створення нового винищувача в рамках програми Global Combat Air Programme.

Планується, що він буде на 3–4 метри довшим за військовий винищувач Typhoon і призначений для польотів на великі відстані.

Вас також можуть зацікавити новини: