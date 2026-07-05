'Тепер це війна, а не СВО': у Путіна вигадали нове виправдання невдачам в Україні

Пєсков заявив, що Україна здатна на все, але нібито "не може чинити якийсь тиск на Росію".

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що так звана "СВО" (пропагандистський евфемізм для опису вторгнення Росії в Україну) перетворилася на "справжню війну". Таку заяву він зробив у коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну.

"Усе починалося як спеціальна військова операція. А тепер це війна, бо за Києвом стоять і Берлін, і Париж, і Гаага, і Осло, і, на жаль, Вашингтон", – сказав Пєсков.

Він додав, що Захід допомагає Україні визначати цілі за допомогою своїх супутників, а також наводити іноземну зброю на російські об’єкти. За його словами, це одна з головних причин, чому РФ досі не перемогла у війні.

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Також Пєсков заявив, що Україна "здатна на все". Однак він вважає, що Київ нібито "не здатний чинити якийсь тиск на Росію".

"Звісно, київський режим дається взнаки, намагається створити інформаційну картину для своїх кураторів, для своїх спільників із Північноатлантичного альянсу. Створити картину, що, мовляв, він здатен чинити якийсь тиск", – додав прессекретар російського диктатора.

Путін і Трамп 1,5 години розмовляли по телефону – що відомо

Нагадаємо, що 4 липня президент США Дональд Трамп провів тривалу телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що вони обговорили питання війни в Україні.

За словами Ушакова, Путін розповів Трампу про "реальну ситуацію на полі бою", де російські війська нібито впевнено наступають. Також, за його словами, посланці президента США, Стів Віткофф і Джаред Кушнер, продовжуватимуть спроби врегулювання конфлікту і готові здійснити ще один візит до Москви.

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