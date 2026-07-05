Україна використала слабкості Кремля, щоб ударити по ключових цілях, - El Pais

Амбітна стратегія України, поряд із швидким розвитком її арсеналу, збігається з нестачею засобів ППО у РФ.

Удари України по Москві, Санкт-Петербургу та окупованому Криму мають серйозні наслідки для росіян і зараз досягають цілей, яких раніше ніколи не досягали.

Про це пише видання El Pais і зазначає, що удари по критично важливій інфраструктурі всередині Росії, особливо по енергетичних об’єктах, є частиною української стратегії протягом останнього року.

"А тактика удушення Криму частими й цілеспрямованими атаками на дороги, мости, залізниці та навіть пороми з’явилася порівняно недавно", – написало видання.

Відео дня

В обох випадках, на думку опитаних виданням аналітиків, це часткові перемоги України, але вони вказують на безпрецедентну тенденцію. Зокрема, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році виклик, подібний до нинішнього, був немислимим.

"Минуло понад 52 місяці... і Путін не просто далекий від досягнення своїх цілей: останніми днями він навіть висловив гнів", – зазначило видання.

Редактор видання "Мілітарний" Вадим Кушников пояснив, що ситуація швидко змінилася через стрімкий розвиток гонки озброєнь. За його словами, "атаки на Санкт-Петербург і Москву є найскладнішими та найвитонченішими з усіх, що коли-небудь здійснювали українські сили".

Однак, як зазначило видання, є й інший аспект розуміння того, чому українським військовим вдається обходити російську протиповітряну оборону. "Російські війська відчувають нестачу зенітних ракет… і це одна з причин, чому українські безпілотники та ракети вражають цілі на території Росії", – пояснив Кушников.

Екс-заступниця міністра оборони Аліна Фролова додала, що Україна наростила виробництво ударних ракет великої та середньої дальності, а сама Росія при цьому, за словами Фролової, "страждає від нестачі персоналу, технологій і грошей".

Ізолювати Крим

Фролова продовжила, що, наприклад, звільнити Крим завдяки таким ударам простіше, ніж Донбас, через географічні особливості. У Криму планується "операція з ізоляції", яка не принесе короткострокових результатів. Але якщо Росія втратить цю територію, прогнозує вона, це "стане катастрофою для Путіна".

Вона зазначила, що без постачання, палива, води та електроенергії там стане неможливо утримувати війська. Наступним кроком, за словами Фролової, має стати повне виведення з ладу Керченського мосту.

Крім того, як додав Кушников, ізоляція Криму потрібна, щоб зупинити його використання проти України.

Війна в Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін провів "постановочну" зустріч з військовим керівництвом, на якій заявив про значні успіхи на фронті, зокрема й нібито про захоплення всієї Луганської області та міста Константинівка. Однак аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що ці заяви сильно перебільшені й абсолютно не відповідають дійсності.

Вас також можуть зацікавити новини: