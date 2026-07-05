В Україні створили протимінний дивізіон: Плетенчук розкрив деталі

В складі протимінного дивізіону п’ять великих кораблів.

Частина екіпажів нових протимінних кораблів Військово-Морських сил Збройних сил України вже пройшла оцінювання та готова до виконання завдань. Про це в коментарі Укрінформу сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він повідомив, що вже створено протимінний дивізіон, котрий вже має у своєму складі п’ять великих протимінних кораблів. "І це ще далеко не все", - зазначив Плетенчук.

За його словами, екіпажі нових кораблів пройшли тривалий цикл підготовки та адаптації до західних зразків військово-морської техніки. При цьому додав, що деякі з цих екіпажів навіть пройшли оцінювання і готові працювати.

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Плетенчук зазначив, що через дію Конвенції Монтре українські протимінні кораблі наразі не можуть бути введені до акваторії Чорного моря, однак Україна вже готова брати участь у міжнародних операціях та виконувати завдання у складі міжнародних сил.

Протимінний дивізіон України - новини

Як повідомляв УНІАН, 4 липня, напередодні Дня ВМС ЗСУ президент України Володимир Зеленський, оголосив про створення нової бригади протимінних кораблів і Військово-морської академії в Одесі. Він анонсував створення нової бригади протимінних кораблів, яка діятиме на морі та за потреби допоможе партнерам гарантувати безпеку судноплавства.

Зеленський також повідомив про збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в Одеському регіоні для протидії дронам.

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