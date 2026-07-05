Росіяни удосконалили ракети для 'Іскандера': що змінилося

Оглядачі кажуть, що Україні треба ще раз вдарити по заводу, який виготовляє відповідні компоненти.

Росіяни модернізували балістичні ракети, що використовуються в оперативно-тактичному комплексі "Іскандер-М". Їх оснастили новою системою автономного наведення "Комета-М12Р-ВТ", повідомляє телеграм-канал "Полковник ГШ".

Як зазначає автор каналу, ключова новая полягає у використанні багатоканальної цифрової антенної решітки (ЦАР) на 12 елементів в носовому відсіку ракети. Через цю антену ракета тримає зв'язок із навігаційними супутниками на початковому та маршовому етапах польоту для підвищення точності наведення і стійкості до перешкод.

Крім того, на кінцевій стадії польоту навігацію ракети забезпечує система "Комета-Р8" у хвостові частині, оснащена двома чотириелементними антенними решітками АРП-4Т. Попередньою версією була "Комета-МР12", де М означає "модернізована", а Р – "ракетна".

Відео дня

Як зазначає автор телеграм каналу, для придушення навігації такої ракети тепер потрібно або 11 і більше установок радіоелектронної боротьби у правильному робочому діапазоні, або ще раз вдарити ракетами "Фламінго" по заводу "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, де ці антени виробляють.

Удар по Чебоксарах

Як писав УНІАН, у ніч на 10 червня українські ракети FP‑5 "Фламінго" вразили військовий завод "ВНИИР‑Прогресс" у Чебоксарах, який виробляє навігаційне обладнання для дронів Shahed, крилатих ракет "Калібр" та комплексів "Іскандер‑М".

Президент Володимир Зеленський підтвердив удар і назвав його частиною "українських далекобійних санкцій" проти російських військових і нафтових об’єктів.

Вас також можуть зацікавити новини: