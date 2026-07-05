Космічний апарат 'Вояджер-1' тепер так далеко, що сигнал летить до нього понад 22 години

Через величезну відстань зв’язок з апаратом відбувається з колосальною затримкою.

Космічний апарат "Вояджер-1", запущений NASA майже півстоліття тому, продовжує передавати дані з міжзоряного простору, незважаючи на рекордну відстань від Землі та джерело енергії, яке поступово вичерпується.

Як повідомляє Spacedaily, вже зараз радіосигнал від зонда добирається до Землі понад 22 години, і до кінця року цей час може збільшитися до цілої доби.

"Вояджер-1", запущений у 1977 році, на сьогодні перебуває приблизно за 25 млрд км від Землі. Для порівняння – це більш ніж у 170 разів перевищує відстань між Землею та Сонцем.

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Через величезну відстань зв’язок з апаратом відбувається з колосальною затримкою. Команду, надіслану з Землі, зонд отримує майже через добу, а відповідь надходить через такий самий час. Таким чином, один обмін даними займає близько двох днів.

Понад 10 років працює за межами Сонячної системи

У 2012 році "Вояджер-1" став першим космічним апаратом, який перетнув межу, де закінчується вплив сонячного вітру і починається міжзоряний простір.

Незважаючи на екстремальні умови, два наукові прилади апарату продовжують досліджувати плазму та магнітні поля. Отримані дані передаються на Землю через мережу антен далекого космічного зв’язку NASA. До моменту прийому сигнал стає настільки слабким, що інженерам доводиться буквально виділяти його з космічного шуму.

Працює на "ядерній батареї"

Оскільки на такій відстані сонячного світла недостатньо для живлення сонячних панелей, "Вояджер-1" використовує радіоізотопні термоелектричні генератори, що перетворюють тепло від розпаду плутонію на електрику.

Під час запуску система виробляла близько 470 ват, але тепер її потужність знизилася до 230 ват. Щороку апарат втрачає ще близько 4 ват, тому інженери NASA поступово відключають другорядні системи, щоб продовжити роботу найважливіших приладів.

Попереду нова історична позначка

За прогнозами фахівців, уже в листопаді "Вояджер-1" досягне символічного рубежу – відстані в один світловий день від Землі. Після цього його сигнал ітиме до нашої планети близько 24 годин.

Поки що головним завданням інженерів залишається максимально продовжити термін експлуатації легендарного апарата. Якщо поточні темпи витрати енергії збережуться, "Вояджер-1" зможе передавати хоча б технічні дані ще протягом 2030-х років, залишаючись найвіддаленішим рукотворним об’єктом в історії людства.

Інші новини про дослідження космосу

Раніше УНІАН повідомляв, що у 2003 році NASA отримало останній сигнал від зонда, який перебував на відстані 12 млрд км від Землі. Хоча зв’язок з апаратом давно втрачено, він продовжує свій політ. За розрахунками вчених, його шлях пролягає в напрямку зірки Альдебаран, а подорож триватиме понад 2 млн років.

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