Ізраїль вперше в історії передав 'Залізний купол' іншій країні: Axios розкрив деталі

Разом із системою для її обслуговування в іншу країну відправились і ізраїльські військові.

Ізраїль уперше в історії перекинув мобільну систему протиповітряної оборони (ППО) "Залізний купол" у іншу країну та відправив туди кілька десятків військових для її експлуатації.

Як повідомив Axios, відповідне рішення ухвалив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Зазначається, що "Залізний купол" відправили у Об'єднані Арабські Емрати (ОАЕ) разом із запасом ракет-перехоплювачів.

Це перший випадок, коли Ізраїль передав свою систему іншій державі, і ОАЕ стали першою країною де систему застосували у бойових умовах. Справа в тому, що Іран постійно атакує ОАЕ з повітря. По них уже випущено близько 550 балістичних і крилатих ракет, а також понад 2200 безпілотників.

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Джерела Axios стверджують, що комплекс уже перехопив десятки іранських ракет.

Крім передачі "Залізного купола", ізраїльські повітряні сили завдали низки ударів по пускових установках на півдні Ірану, щоб не допустити нових атак на ОАЕ та інші країни Перської затоки.

За даними Axios, військова, розвідувальна та безпекова співпраця між Ізраїлем і ОАЕ під час війни з Іраном досягла найвищого рівня з моменту встановлення дипломатичних відносин у 2020 році.

Ситуація на Близькому Сході

Як повідомляв УНІАН, ОАЕ активізували розгортання українських дронів- перехоплювачів, призначених для нейтралізації іранських "Шахедів".

При цьому видання Intelligence Online написало, що інтеграція цих дронів в системи протиповітряної оборони ОАЕ залишається обмеженою.

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