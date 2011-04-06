У Львові виступить Національна опера України

Львів. 6 квітня. УНІАН. Вперше за 71 рік на сцені Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької виступатиме трупа Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка. Гастролі Національної опери України у Львові проходитимуть 8-9 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Гастролі проходять за підтримки голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка. Ідея привезти до Львова останню прем’єру Національної опери України – балет «Володар Борисфену» Є.Станковича (початок о 18:00 8 квітня) та оперу «Норма» В. Белліні (початок о 18:00 9 квітня) з’явилась у межах проекту «Україна: Історія великого народу». Його започатковано у 2007 році з метою формування у людей розуміння величі нашого народу, історії, почуття патріотизму і гордості за нашу історичну батьківщину, народним депутатом України, президентом Благодійного фонду «Схід-Захід разом» Володимиром Зубановим.

До Львова приїхав весь колектив Опери, понад 230 людей.

Останні гастролі театру відбулись 26 травня 1940 року.

З нагоди цієї події, 8 квітня о 15:00, пройде прес-конференція за участі голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Цимбалюка, генерального директора - художнього керівника Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г.Шевченка Петра Чуприни, генерального директора - художнього керівника Львівського Національного академічного театру опери та балету ім. С.Крушельницької Тадея Едера, Героя України, композитора Євгена Станковича, народного депутата України Володимира Зубанова (місце проведення - дзеркальна зала Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С.Крушельницької).