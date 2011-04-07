Потяг Харків-Львів збив монтерів залізничних колій
10:11, 07 квітня 2011Львів
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Київ. 7 квітня. УНІАН. Вчора о 10.20 поблизу с. Колом’є Славутського району Хмельницької області на залізничному перегоні Славута – Старий Кривин пасажирський потяг № 111 сполученням “Харків-Львів” здійснив наїзд на монтерів колії.
Як повідомляє прес-служба МНС, в результаті одна людина загинула, а ще одна постраждала.
Постраждалого у важкому стані госпіталізовано до лікарні.
Затримки руху потягів не було.
За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.
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