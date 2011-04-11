Порушень громадського порядку під час перебування Януковича у Львові не було

Львів. 11 квітня. УНІАН. Правоохоронці заявляють, що порушень громадського порядку під час перебування Президента України Віктора Януковича у Львові не було.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, зі сторони учасників акції протесту, ініційованої ВО «Свобода», «були спроби прорвати кордон міліції».

Як зазначається у повідомленні, «кількість правоохоронців, задіяних для охорони громадського порядку під час робочої поїздки глави держави у Львів була достатньою». Точну кількість працівників міліції, які сьогодні охороняли громадський порядок у Львові, у відділі зв’язків з громадськістю не повідомили.