Цимбалюк відзначив львів’янок-чемпіонок Європи з вільної боротьби

Львів. 14 квітня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк відзначив львів’янок, які стали чемпіонками Європи з вільної боротьби 2011 року

Як повідомили УНІАН у прес-службі губернатора, почесними грамотами відзначено Юлію Остапчук (вагова категорія 63 кг) та Юлію Благіні (вагова категорія 51 кг), чемпіонок Європи з вільної боротьби 2011 року.

Також Михайло Цимбалюк відзначив їх тренерів Олега Сазонова та Андрія Пістуна. Під час зустрічі тренери та спортсменки звернулися до голови Львівської ОДА з проханням сприяти у розвитку фізкультурно-оздоровчого комплексу Львівського училища фізичної культури.

Нагадаємо, з 29 березня до 3 квітня 2011 року м. Дортмунд (Німеччина) відбувся Чемпіонат Європи з боротьби (вільна боротьба, жіноча боротьба, греко-римська боротьба). Дві медалі для збірної команди України вибороли вихованки з Львівщини.