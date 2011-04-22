Колектив Харківської опери висловив подяку Цимбалюку

Михайло Цимбалюк

Львів. 22 квітня. УНІАН. Колектив Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка, зокрема, в особі директора театру Любов Морозко, подякував голові Львівської ОДА Михайлу Цимбалюку за організацію гастролей театру у Львові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 15-17 березня у межах державного проекту «Україна: Схід і Захід – разом», до Львова на гастролі приїхав Харківський національний академічний театр опери та балету ім. Миколи Лисенка. На гастролі приїхав весь колектив театру, близько 220 людей. Наступним етапом реалізації проекту стануть гастролі Львівського національного академічного оперного театру ім. С. Крушельницької до Харкова. Проект реалізовується за підтримки голови Львівської ОДА.