Сьогодні у православних - Страсна п'ятниця

Львів. 22 квітня. УНІАН. У Велику п’ятницю Церква згадує неправедне осудження синедріоном Ісуса Христа. Це найскорботніший день для християн, тому що саме в п’ятницю Христос добровільно віддав Себе на хресну смерть заради людей. На богослужінні згадується час, коли Ісус Христос віддав на Хресті свій дух Богу Отцю, а тайні учні Його – Йосиф Ариматейський і Никодим випросили дозвіл у Пилата та зняли з хреста для поховання Пречисте Тіло Господнє (Ів. 19,8-10).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РІСУ.

Страсна п’ятниця – найпісніший день Великого посту. В усіх храмах з вівтаря виноситься плащаниця – зображення зняття з хреста Тіла Господнього.

Служиться Велика Вечірня, на ній читається Євангеліє від св.Матфея про страсті і смерть Ісуса Христа, від суду у Пилата до поховання у гробі Йосифа. Коли починають співати стихири, процесія виходить з хрестом і хоругвами з церкви, священики несуть плащаницю. Обхід довкола церкви символізує похорон Ісуса Христа. В стихирах проявляється глибокий жаль і співчуття з причини смерті Спасителя.

Після завершення обходу процесія повертається до храму, де на стіл покладається плащаниця, що зображає гріб Господній.

У Великі п’ятницю й суботу віруючі йдуть до плащаниці, щоб вклонитися Спасителеві.

У дні Страсного тижня віруючим належить суворо постити «заради страстей Христових», які Він перетерпів за гріхи людства. Окрім того, посиленим постом християни намагаються гідно підготуватися до зустрічі з Воскреслим Христом. Також протягом Страсного тижня всі християни, які протягом посту ще не сповідалися і не причащалися, мають це обов’язково зробити ¬– в будь-який день зранку, окрім п’ятниці.