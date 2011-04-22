7-річну школярку збив легковик
15:41, 22 квітня 2011Львів
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Дитина в лікарні із травмою хребта
Львів. 22 квітня. УНІАН. У Львівській області 35-річний водій легкового автомобіля збив 7-річну дівчинку. Інцидент стався 21 квітня у місті Яворів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.
Дитину, ученицю СЗШ №3 міста Яворова, із травмами хребта госпіталізували в Яворівську центральну районну лікарню.
За даним фактом ДТП триває перевірка.
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