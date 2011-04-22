Колесніков: Стадіон у Львові буде готовий восени

Київ. 22 квітня. УНІАН. Україна повністю укладається в графіки підготовки основних інфраструктурних об`єктів, необхідних для проведення у нашій країні чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. Про це заявив віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков під час Національного семінару журналістів регіональних ЗМІ.

За словами Б.Колеснікова, вже практично готовий головний стадіон України – НСК «Олімпійський». «На даний момент немає великих побоювань щодо готовності стадіону. 25 травня буде ухвалене рішення про його відкриття», – сказав він, додавши, що зараз розглядаються дві можливі дати його відкриття: 24 серпня і кінець жовтня.

Б.Колесніков також підкреслив, що величезну роботу довелося виконати протягом останнього року для того, щоб вирівняти стан справ у підготовці львівського стадіону. «Ми були з Президентом Віктором януковичем десять днів тому у Львові. Стадіон практично буде готовий восени», – запевнив він.

Аналізуючи ситуацію з підготовкою аеропортів України, віце-прем`єр зазначив, що терміни також будуть витримані. Так, у грудні буде зданий в експлуатацію термінал «D», який зможе приймати 12 млн. пасажирів на рік, що удвічі перевищує сьогоднішній пасажиропотік у «Борисполі».

За словами Б.Колеснікова, майже всі реставраційні роботи у Львівському аеропорту виконані, і зараз проводяться внутрішні роботи.

Віце-прем`єр-міністр також зазначив, що Донецький аеропорт є другим за площею в Україні. Він може приймати будь-які існуючі в світі літаки. Зараз на об`єкті закінчується будівництво нової злітно-посадочної смуги: вона буде здана в експлуатацію у липні 2011 року. До кінця року буде відкритий і термінал аеропорту.

Також, за його словами, згідно з графіком ведуться роботи у Харківському аеропорту.