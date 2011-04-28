На Львівщині з початку року затримано 2 686 п’яних водіїв

Львів. 28 квітня. УНІАН. У Львівській області з початку року сталося 372 ДТП, у яких загинуло 48 осіб та 446 – були травмовані.

Як повідомили УНІАН в прес-службі управління ДАІ у Львівській області, за три місяці затримано 2 686 водіїв транспортних засобів, які керували у стані алкогольного сп’яніння. За такий самий період 2010 року у Львові та області було виявлено і затримано 2 571 таких порушників.

ДАІ Львівщини стурбоване з приводу скоєних ДТП нетверезими водіями транспортних засобів. Таких випадків від початку цього року було 14.

Попри те, що інспектори ДАІ Львівської області систематично проводять профілактичну роботу серед водіїв транспортних засобів з приводу негативних наслідків через керування водіями транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, щоденно таки доводиться затримувати цих порушників.

Лише у період Великодніх свят було затримано 30 нетверезих водіїв транспорту: 24 квітня – 10 нетверезих, а 25 квітня – 20.