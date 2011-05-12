На тренувальній базі «Скіф» збільшено кількість будівельників

Львів. 12 травня. УНІАН. На тренувально-спортивній базі «Скіф» у Львові збільшено кількість робітників з 86 до 105 будівельників. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного підприємства «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

За повідомленням прес-служби, минулого тижня будівельники розпочали монтаж металоконструкцій покрівлі корпусу загального призначення.

Керівник проекту з реконструкції стадіону «Скіф» ДП Західінфрапроект» Ігор Заяць зазначив, що сама архітектурна конструкція даху є досить цікавою. Адже вона мимоволі переходить у криті трибуни і своєю формою нагадує «крило літака».

Окрім цього, на сьогодні вже завершено будівництво залізобетонного каркасу адміністративного корпусу.

Наразі будівельники також облаштовують бетонні конструкції трибун, проводять роботи по внутрішнім мережам, водопостачання і системи каналізації. Як зазначають в Дирекції, в травні планують розпочати роботи з влаштування дахової котельні, упорядкування території і зовнішніх мереж електропостачання.

«Для інтенсивнішої роботи збільшилась і кількість робітників на об’єкті: з 86 до 105 будівельників», – зазначають у прес-службі.