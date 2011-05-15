На Львівщині злодії вкрали загорожу військової частини
13:09, 15 травня 2011Львів
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Підозрюваних затримано
Львівська область. 15 травня. УНІАН. До правоохоронців із заявою про крадіжку звернувся черговий однієї з військових частин міста Кам‘янка-Бузька.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, було встановлено, що зловмисники вночі викрали чотири аеродромних плити, якими було загорожено територію військової частини.
Вжитими заходи підозрювані у скоєні злочину, якими виявилися двоє безробітних мешканців Закарпатської області, були затримані.
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