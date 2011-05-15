На Львівщині злодії вкрали загорожу військової частини

Львівська область. 15 травня. УНІАН. До правоохоронців із заявою про крадіжку звернувся черговий однієї з військових частин міста Кам‘янка-Бузька.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, було встановлено, що зловмисники вночі викрали чотири аеродромних плити, якими було загорожено територію військової частини.

Вжитими заходи підозрювані у скоєні злочину, якими виявилися двоє безробітних мешканців Закарпатської області, були затримані.