На Львівщині до Олімпіади повинні збудувати 40% інфраструктури

08:44, 23 травня 2011
Львів
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Засідання оргкомітету

Львів. 23 травня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 20 травня взяв участь у першому засіданні оргкомітету з питань Олімпійських ігор 2022 року.

Одним з основних завдань засідання стало  затвердження плану заходів з підготовки та супроводження заявки Україною до МОК про здобуття права на проведення в 2022 році Олімпійських та Параолімпійських ігор в Україні.

До подачі заявки на участь в Олімпіаді у Львівській області має бути збудовано 40% інфраструктури та проведено 25 міжнародних спортивних змагань.

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