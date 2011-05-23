На Львівщині до Олімпіади повинні збудувати 40% інфраструктури

Львів. 23 травня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 20 травня взяв участь у першому засіданні оргкомітету з питань Олімпійських ігор 2022 року.

Одним з основних завдань засідання стало затвердження плану заходів з підготовки та супроводження заявки Україною до МОК про здобуття права на проведення в 2022 році Олімпійських та Параолімпійських ігор в Україні.

До подачі заявки на участь в Олімпіаді у Львівській області має бути збудовано 40% інфраструктури та проведено 25 міжнародних спортивних змагань.