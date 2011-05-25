Львівщина готує пропозиції до законопроекту про об’єкти ЮНЕСКО

Львів. 25 травня. УНІАН. Львівська обласна державна адміністрація спільно з Львівською міською радою, фахівцями готує пропозиції до законопроекту щодо об’єктів, які є у Списку світової спадщини ЮНЕСКО в Україні.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час науково-методичного семінару «Проблеми та завдання збереження дерев’яної сакральної спадщини Львівщини».

«Президент України Віктор Янукович схвалив нашу ініціативу. Історичний центр Львова занесено до Списку світової спадщини ЮНЕСКО - це 80% з усіх об’єктів в Україні, що внесені до цього Списку. Тому ми повинні першими виходити з такою ініціативою», – зазначив М. Цимбалюк.