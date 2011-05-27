На Львівщині горів «ВАЗ»

10:55, 27 травня 2011
Львів
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Через замикання в електромережі

Львів. 27 травня. УНІАН. Учора, 26 травня, у Львівській області сталася пожежа в легковому автомобілі «ВАЗ-2106». Інцидент стався поблизу с. Луки Самбірського району.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області,  вогнем знищено моторний відсік, пошкоджено два колеса.

«Причина пожежі – коротке замикання в електромережі», – зазначають рятувальники.

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