На Львівщині горів «ВАЗ»
10:55, 27 травня 2011Львів
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Через замикання в електромережі
Львів. 27 травня. УНІАН. Учора, 26 травня, у Львівській області сталася пожежа в легковому автомобілі «ВАЗ-2106». Інцидент стався поблизу с. Луки Самбірського району.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, вогнем знищено моторний відсік, пошкоджено два колеса.
«Причина пожежі – коротке замикання в електромережі», – зазначають рятувальники.
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