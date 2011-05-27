Голову однієї із селищних рад затримано на хабарі
12:49, 27 травня 2011Львів
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Вимагав – $1 тис.
Львів. 27 травня. УНІАН. У Львівській області затримано голову однієї з селищних рад Дрогобицького району, який вимагав та отримав $1 тис. хабара.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Як зазначають правоохоронці, встановлено, що він вимагав та отримав $1 тис. від приватного підприємця за укладання договору оренди нежитлового приміщення та сприяння у визначенні мінімального розміру орендної плати.
Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) КК України.
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