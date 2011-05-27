Голову однієї із селищних рад затримано на хабарі

Львів. 27 травня. УНІАН. У Львівській області затримано голову однієї з селищних рад Дрогобицького району, який вимагав та отримав $1 тис. хабара.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Як зазначають правоохоронці, встановлено, що він вимагав та отримав $1 тис. від приватного підприємця за укладання договору оренди нежитлового приміщення та сприяння у визначенні мінімального розміру орендної плати.

Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) КК України.