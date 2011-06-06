1214 школярів Львівщини закінчили школу з відзнакою

Львів. 6 червня. УНІАН. Цього року 1214 школярів Львівської області закінчили школу з відзнакою. Про це повідомив начальник головного управління освіти і науки Львівської ОДА Михайло Брегін під час селекторної наради, що відбулася 6 червня під керівництвом голови Львівської ОДА М.Цимбалюка.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

Зокрема, золоті медалі отримали 855 випускників, а срібною нагородою відзначено 359 одинадцятикласників.