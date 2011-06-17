На Львівщині в ДТП загинув велосипедист

Львів. 17 червня. УНІАН. У Львівській області під час ДТП загинула 63-річна жінка-велосипедист. Інцидент стався 16 червня близько 21.40 на об’їзній дорозі біля міста Яворова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Встановлено, що жінку збив 41-річний водій автомобіля «Фольксваген». Потерпіла від отриманих травм загинула на місці події до приїду медиків.

За даним фактом ДТП ведеться слідство.