На Львівщині в ДТП загинув велосипедист
15:53, 17 червня 2011Львів
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На місці події
Львів. 17 червня. УНІАН. У Львівській області під час ДТП загинула 63-річна жінка-велосипедист. Інцидент стався 16 червня близько 21.40 на об’їзній дорозі біля міста Яворова.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.
Встановлено, що жінку збив 41-річний водій автомобіля «Фольксваген». Потерпіла від отриманих травм загинула на місці події до приїду медиків.
За даним фактом ДТП ведеться слідство.
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