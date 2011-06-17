Бізнес-клуб стадіону у Львові вміщатиме понад 400 осіб

Львів. 17 червня. УНІАН. На львівській євроарені тривають оздоблювальні роботи 4 та 5 поверхів. Саме на цих поверхах будуть розміщені корпоративні ложі, інакше кажучи «скайбокси» (з англ. sky boxes), президентська ложа та бізнес-клуб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного підприємства «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

«14 корпоративних лож, площею 28 кв. м розраховані на 12 осіб кожна»,- зазначив в.о. директора з будівництва стадіону та інфраструктури ДП «Західінфрапроект» Володимир Карпяк. «Скайбокси» включатимуть VIP місця, які розраховані на 168 осіб. Кожна корпоративна ложа матиме окремий санвузол, вхід, власну трибуну, а також VIP-меню та індивідуальне обслуговування.

На четвертому поверсі будівельники облаштують Бізнес-клуб на 431 чоловік. Він розташований на західній трибуні арени. Як і в «скайбоксах», у клубі буде забезпечений відповідний рівень сервісу, комфортабельні кімнати для перегляду матчів з доступом до сучасних засобів зв’язку. Також буде облаштована Президентська ложа стадіону для 24 гостей площею 112 кв м.

Окрім того, корпоративні ложі матимуть покращені глядацькі місця з підлокітниками. Усі сидіння VIP зони доставлять з Великобританії. Крісла обшиють вінілом, спеціальним матеріалом, який нагадує шкіру. Подібні місця встановлять на НСК «Олімпійський». Такі ж сидіння змонтовані на аренах «Wembley» у Лондоні та «Soccer City» в Йоханнесбурзі.