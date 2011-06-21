Стадіон у Львові матиме 26 «фаст-фудів»

Львів. 21 червня. УНІАН. Стадіон до Євро-2012 у Львові матиме 26 закладів громадського харчування - «фаст-фудів». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного підприємства «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у Львові».

Як зазначено в повідомлені, 7 закладів розташовані на першому рівні по периметру стадіону, площею 74 кв. м кожен. «Павільйони облаштовані окремими санвузлами, підсобними приміщеннями для персоналу та коморами для зберігання продуктів», - зазначив директор з експлуатаційних питань будівництва стадіону до Євро-2012 Віталій Сулима.

Наразі ведуться переговори з потенційним орендарем майбутніх «фаст-фудів», розробляється меню страв та асортимент напоїв. «Найближчим часом планується підписання угоди з управління цими закладами громадського харчування між власником стадіону та оператором», - зазначив В.Сулима.

Також на променаді стадіону функціонуватимуть 19 кіосків швидкого харчування. Загальна площа приміщень – 675 кв.м, кожен з кіосків матиме 35,5 кв.м . Ці заклади насамперед будуть створені для того, щоб якомога оперативніше нагодувати велику кількість фанатів.

Тим часом в самих приміщеннях «фаст-фудів», будівельники монтують інженерні мережі.