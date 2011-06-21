Львівщина зацікавлена у співпраці з Пакистаном, - Цимбалюк

Львів. 21 червня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом Пакистану в Україні Ахмадом Наваз Салім Мела.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, М.Цимбалюк подякував послу за візит та окреслив можливі напрямки двохсторонньої співпраці. «Львівщина зацікавлена у співпраці з Пакистаном, адже наша область входить в п’ятірку регіонів України, які мають широку міжнародну співпрацю. Ми готуємось за рік прийняти Євро-2012, плануємо подавати заявку на проведення Зимової Олімпіади-2022, що відкриває широке поле для інвестицій, в тому числі іноземних. В області є три потужних курорти – Трускавець, Моршин і Східниця, тому готові співпрацювати з Пакистаном в плані оздоровлення дітей та дорослих», - зазначив М. Цимбалюк.

Крім того, голова ЛОДА наголосив на зацікавленості у навчанні пакистанських студентів у м. Львові.

Посол, своєю чергою, подякував за теплий прийом і висловив своє захоплення від перебування у Львові. «В нас є багато спільних тем для розвитку бізнесу. Пакистан – один з найбільших світових виробників та експортерів текстильної продукції, і ми хотіли співпрацювати в цьому напрямку», - сказав Ахмад Наваз Салім Мела. Також посол висловив зацікавлення у видобутку нафти та газу на території Львівської області запросив львівську делегацію в жовтні 2011 року взяти участь у міжнародній виставці, де будуть представлені понад 70 країн світу.

М. Цимбалюк подякував за запрошення і додав: «В жовтні ми плануємо провести міжнародний бізнес-форум в м. Трускавець, і ми хочемо бачити представників Пакистану на цьому форумі».