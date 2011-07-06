Цимбалюк провів засідання щодо відзначення Дня незалежності

Львів. 6 липня. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації М.Цимбалюк провів засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення 20-ї річниці Незалежності України. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

На засіданні було розглянуто низку організаційних питань з підготовки до відзначення 20-ї річниці Незалежності України, зокрема, про хід підготовки до Всеукраїнської акції "Єдина Україна: Схід і Захід разом" у м. Жовква, стан підготовки міжнародної наукової конференції «Державотворчі процеси в Україні: історія і сучасність», присвяченій 20-ій річниці Незалежності України.

Голова Львівської ОДА дав доручення забезпечити фінансування для завершення робіт та здачі в експлуатацію приміщення під амбулаторію сімейної медицини у с. Воютичі Самбірського району, фельдшерсько-акушерського пункту у с. Задністря Самбірського району, дерев'яної дзвіниці церкви св. Миколая, в м. Кам'янка-Бузька.

Крім того, Михайло Цимбалюк доручив своїм заступникам взяти під особистий контроль питання належної підготовки до 20-ї річниці Незалежності України.