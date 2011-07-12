У прокуратуру Львівщини надійшло 32 запити на інформацію

Львів. 12 липня. УНІАН. У прокуратуру Львівської області з 10 травня по 1 липня 2011 року надійшло 32 запити на інформацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури у Львівській області, зокрема, було розглянуто 25 запити, перебуває на розгляді - 5, 2 – надіслано відповідним розпорядникам інформації.

Із розглянутих запитів на інформацію: по 11 – надано інформацію, по 14 - роз’яснення, щодо їх розгляду відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

«Запити, що надійшли у прокуратуру стосувались надання інформації з питань правозахисної діяльності (7), з питань досудового слідства (2), підтримання державного обвинувачення (1), представництва інтересів громадян та держави в суді (3), прийому громадян (1), кадрових питань (2), та інших (1)», – зазначають в прокуратурі.

Відповіді на інформацію та роз’яснення надавались у встановлений Законом п’ятиденний строк. Запитів, які мають бути розглянуті не пізніше 48 годин з дня отримання, не надходило. Термін розгляду запитів до 20 робочих днів також не продовжувався. Інформація на запити надавалась безкоштовно.

Запити на інформацію надходили поштою. Із загальної кількості запитів лише один запит надійшов по електронній пошті.

Прокурорами міст, районів, міжрайонними прокурорами розглянуто 5 запитів на інформацію. Надано інформацію по 4 запитах, одне роз’яснення та один запит надіслано до відповідного розпорядника інформації. Запити стосувались правозахисної діяльності, досудового слідства та інших питань.