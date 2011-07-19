Криміногенна ситуація на Львівщині зменшилася на 6%

Львів. 19 липня. УНІАН. Упродовж січня-червня цього року органи внутрішніх справ області зареєстрували 8,6 тис. злочинів (без урахування злочинів, зареєстрованих податковою міліцією), що на 6,1% менше, ніж за січень-червень 2010р. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів майже третину складають тяжкі та особливо тяжкі злочини, кількість яких становила 3 тис. випадків.

Основна частина злочинів вчинена у містах і селищах міського типу – 6,5 тис. випадків (75,6%), у тому числі у м.Львові зареєстровано 3,5 тис. випадків (40,9% від загальної кількості злочинів).

Від злочинів упродовж січня-червня 2011 року потерпіло 4,2 тис. осіб, з яких 1469 – жінок, 257 – пенсіонерів, 157 – неповнолітніх. Найбільше потерпіло від крадіжок – 2,5 тис. осіб (59,4%), від грабежів – 316 осіб (7,5%). Загинуло 65 осіб.

Органи внутрішніх справ виявили 3,8 тис. осіб, що вчинили злочини, з них 98% притягнуто до кримінальної відповідальності. Кожний шостий з осіб, притягнутих до відповідальності за злочини, перебував у стані алкогольного сп’яніння, кожний другий раніше вже ставав на злочинний шлях, безробітні становили 32,4%.

На момент скоєння злочину не працювали і не навчалися 1,6 тис. осіб (41,5%). Частка жінок у загальній кількості осіб, що вчинили злочини, становила 12,9% (496 осіб). В області упродовж січня–червня 2011р. виявлено 94 злочини, учинені наркоманами.

Зареєстровано 3,4 тис. осіб, які допускають немедичне вживання наркотиків, психотропних речовин, з них 69,9% жителі міст. Серед осіб, які вживають наркотики, 91,8% непрацюючих і тих, що не навчаються, 47,1% – раніше вчиняли злочини, жінки становлять 17,3%, молоді люди віком від 14 до 35 років – 44,8%.