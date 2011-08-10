У Львові подорожчав проїзд в електротранспорті

Львів. 10 серпня. УНІАН. У Львові з 10 серпня вартість проїзду в електротранспорті становитиме 1 грн 25 коп. Пільговий проїзд складатиме 60 коп.

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», змінилася вартість і місячних проїзних карток у електротранспорті. Так, учнівські та студентські місячні картки для проїзду у трамваї чи у тролейбусі коштують по 30 грн, а картка трамвай-тролейбус – 42 грн.

Картки для загального користування коштують 60 грн, а картка трамвай-тролейбус – 85 грн. Вартість місячних карток для підприємств і організацій складає 75 грн та 100 грн відповідно.

Додамо, що до подорожчання вартість проїзду в львівському електротранспорті складала 1 грн.

Нагадаємо, відповідне рішення щодо вартості проїзду у міському електротранспорті було прийняте на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради 5 серпня 2011 року.