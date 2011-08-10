Міносвіти рекомендує перейняти досвід Львівської ОДА щодо стажування студентів

Львів. 10 серпня. УНІАН. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України рекомендує поширити позитивний досвід Львівської ОДА щодо стажування студентів.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України звернулося листом до Ради міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з проханням вивчити та поширити досвід Львівської обласної державної адміністрації щодо стажування студентів в органах державної влади.

Як зазначається у листі МОНмолодьспорту, на виконання Указу Президента України від 30.09.2010 №926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні” Львівською обласною державною адміністрацією розроблено “Порядок стажування студентів в обласній державній адміністрації”, затверджений розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації Цимбалюка М.М. від 12.07.2011 №657/0/5-11.

Метою програми стажування студентської молоді, яка розроблена Студентською радою при Львівській обласній державній адміністрації, є створення умов для набуття молодими громадянами навиків та досвіду роботи в органах державної виконавчої влади області, створення умов для більш ефективного використання потенціалу молоді для розв’язання проблем області, забезпечення її економічного, соціального та культурного розвитку.

Як йдеться у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, використання досвіду Львівської обласної державної адміністрації іншими регіонами сприятиме популяризації державної служби серед молоді.