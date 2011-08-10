У Львові пройде міжнародний турнір з футзалу

Львів. 10 серпня. УНІАН. З 17до 20 серпня у Палаці спорту «Галичина» (Львів) відбудеться представницький міжнародний турнір з футзалу «Кубок Львівщини-2011», присвячений 20-річчю Незалежності України та 10-річчю створення СК «Енергія». Про це повідомила заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА Оксана Вацеба.

Разом з господарями змагань СК «Енергія» у двох групах змагатимуться команди: ЛТК (Луганськ, Україна), МФК «Кардинал-Рівне» (Рівне, Україна), «Рекорд» (Бельсько-Бяла, Польща), «Іберія Стар» (Тбілісі, Грузія), «Гіті Пасанд» (Ісфахан, Іран), ЦСКА (Москва, Росія), «Газпром-Югра» (Югорськ, Росія).