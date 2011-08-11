У Львові відбудеться чемпіонат з футболу серед команд ДАІ

10:41, 11 серпня 2011
Львів
0 0

З’їдуться ДАІшники з усієї країни

Львів. 11 серпня. УНІАН. Фінал чемпіонату з футболу команд Державтоінспекції МВС України відбудеться у Львові 13 серпня.

Як повідомили в прес-службі ДАІ Львівській області, у змаганнях візьмуть участь співробітники ДАІ Автономної Республіки Крим, Запорізької, Сумської, Львівської, Хмельницької областей, міста Києва, а також команда управління Державтоінспекції МВС України. 

Організатором заходу виступило управління Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України. Мета змагань команд ДАІ є зміцнення фізичної загартованості, здоров’я і підвищення працездатності особового складу Державтоінспекції МВС України. 

Турнір розпочнеться 12 серпня на стадіоні Львівського училища фізичної культури, що на вулиці Княгині Ольги, 1.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter