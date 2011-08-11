У Львові відбудеться чемпіонат з футболу серед команд ДАІ

Львів. 11 серпня. УНІАН. Фінал чемпіонату з футболу команд Державтоінспекції МВС України відбудеться у Львові 13 серпня.

Як повідомили в прес-службі ДАІ Львівській області, у змаганнях візьмуть участь співробітники ДАІ Автономної Республіки Крим, Запорізької, Сумської, Львівської, Хмельницької областей, міста Києва, а також команда управління Державтоінспекції МВС України.

Організатором заходу виступило управління Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України. Мета змагань команд ДАІ є зміцнення фізичної загартованості, здоров’я і підвищення працездатності особового складу Державтоінспекції МВС України.

Турнір розпочнеться 12 серпня на стадіоні Львівського училища фізичної культури, що на вулиці Княгині Ольги, 1.