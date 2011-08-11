На Львівщині медсестра протаранила пасажирський потяг

16:04, 11 серпня 2011
Львів
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Одна особа в лікарні

Львів. 11 серпня. УНІАН. У Львівській області на залізничному переїзді поблизу станції Давидів Львівської дирекції залізничних перевезень водій легкового автомобіля «Опель» допустив зіткнення власного транспортного засобу з пасажирським поїздом №138 Київ -Івано-Франківськ.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця».

Аварія сталася на регульованому залізничному переїзді (із черговим), звукова та світлова сигналізація працювали справно. Однак водія, а ним виявилася 36-річна медсестра Львівської обласної лікарні, це не зупинило: жінка, проігнорувавши заборонні сигнали, на швидкості в’їхала машиною у бік локомотива. В авто у цей час було двоє пасажирів, один із яких після зіткнення із забоями потрапив до лікарні.

Було встановлено, що причиною ДТП стало грубе порушення водієм автотранспортного засобу п.20.3 ПДР.

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