Парад повітряних куль проведуть на Львівщині

Львів. 11 серпня. УНІАН. 13 та 14 серпня у селищі Східниця, що на Львівщині, проходитимуть святкові заходи, приурочені до відзначення Дня курорту Східниці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Святкування Дня курорту у Східниці відбуватиметься вперше і проходитиме у межах фестивалю «Східницьке літо».

Святкові заходи у Східниці розпочнуться в суботу театралізованим дійством «День народження Східниці». Потім буде святковий подарунок для гостей фестивалю від організаторів та великий концерт за участю самодіяльних східницьких артистів та артистів української естради Наталки Карпи та групи “Шоколадка”.



Загалом дводенна програма святкувань здатна задовольнити найвибагливіші смаки шанувальників народної творчості. Тут буде діяти містечко українських ремісників із майстер-класами карпатських майстрів та ярмарок-продаж виробів народних умільців.

Перлиною святкувань за задумом організаторів повинен стати «Карпатський турнір лицарів неба «FLYQUEST», який завершиться грандіозним парадом повітряних куль.

На Дні курорту любителі гострих відчуттів матимуть можливість не лише помилуватися кулями, але й піднятися у повітря та оглянути Східницю та її околиці із висоти пташиного польоту.