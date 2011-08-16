Львів’яни успішно виступили на чемпіонаті Європи з вільної боротьби

Львів. 16 серпня. УНІАН. У Варшаві (Республіка Польща) завершився Чемпіонат Європи з боротьби серед кадетів, який проходив з 9 до 14 серпня. За підсумками Чемпіонату збірна України з жіночої боротьби виявилась найсильнішою. Про це повідомила заступник начальника управління з питань фізичної культури і спорту Львівської ОДА Оксана Вацеба.

Неабияку частку успіху українській збірній принесли вихованки львівської школи боротьби. Так, Оксана Гергель (тренер – Андрій Пістун) у ваговій категорії 60 кг здобула золоту нагороду, Ірина Черкас (тренер – Олександр Раковський) у ваговій категорії 38 кг та Ірина Вавричин (тренер – Юлія Стельмах) у ваговій категорії 46 кг – вибороли срібні медалі, а Лілія Горішна (тренер – Володимир Раковський) ваговій категорії 52 кг відзначена бронзовою нагородою.