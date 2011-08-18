Цимбалюк за підсумками особистого прийому підписав низку доручень

Львів. 18 серпня. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк за результатами особистого прийому громадян, проведеного у прямому ефірі телеканалу «ZIK» 12 серпня 2011 року, підписав низку доручень задля вирішення проблем жителів регіону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, голова ОДА доручив начальнику головного управління освіти облдержадміністрації Михайлу Брегіну та голові Сокальської райдержадміністрації Миколі Мисаку розглянути звернення гр. Писарківської Г.П. щодо ремонту будинку у с.Межиріччя Сокальського району, голові Городоцької райдержадміністрації Юрію Візняку – розглянути звернення мешканців с.Воля Бартатівська Городоцького району щодо вилучення земельної ділянки, яка використовувалась громадою як пасовище та подати пропозиції щодо вирішення даного питання.

Також, згідно із дорученням Михайла Цимбалюка, голова Служби автомобільних доріг Львівської області Петро Шпитак повинен вжити заходів щодо проведення ремонту дороги Борислав – Мостиська, голова Жидачівської райдержадміністрації Сергій Коваль повинен вжити заходів щодо вирішення проблем с.Заріччя Жидачівського району, які не погоджуються із вилученням земельних ділянок у зв’язку із розробкою кар’єра.

Також голова облдержадміністрації доручив голові Старосамбірської райдержадміністрації Володимиру Цегеньку та начальнику управління розвитку інфраструктури облдержадміністрації Володимиру Корпану з метою вирішення проблеми транспортного забезпечення мешканців с.Нове місто Старосамбірського району подати пропозиції щодо зміни руху громадського транспорту. Аналогічну проблему доручено вирішити і з транспортним забезпеченням с.Рогізно Жидачівського району області.

Загалом, за підсумками особистого прийому громадян, голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк дав 21 доручення.