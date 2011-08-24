На Львівщині затримано двох браконьєрів

Львів. 24 серпня. УНІАН. В ніч з 19 на 20 серпня під час рейду, проведеного держінспекторами з охорони навколишнього природного середовища спільно з єгерською службою, на території урочища "Верхобужська Гута" затримано двох браконьєрів, які проводили незаконне полювання на кабана. Про це УНІАН повідомили у прес-службі державної екологічної інспекції у Львівській області.

У них вилучені дві мисливські рушниці з прилаштованими надствольними ліхтарями для полювання в нічний час.

Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності.