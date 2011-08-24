У Львові обікрали приміщення Сихівської РА

Львів. 24 серпня. УНІАН. У Львові з приміщення Сихівської районної адміністрації невідомі викрали комп’ютерну техніку.

Як повідомив УНІАН в.о. голови Сихівської РА Павло Крупський, з приміщення зловмисники викрали комп’ютерну техніку – два монітори і один процесор.

«Факт крадіжки був виявлений 22 серпня. Обладнання викрадене з двох кабінетів, які розміщені на першому поверсі. Зловмисники проникли у приміщення адміністрації, виламавши технічні двері. Ми звернулися у правоохоронні органи. Однак, до кінця цього тижня компенсувати викрадене має ТзОВ «Лев» - компанія, яка надає нам охоронні послуги», – сказав П.Крупський.

За фактом крадіжки проводиться розслідування.