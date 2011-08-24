У селищі Добротвір відкрили реконструйований стадіон

Львів. 24 серпня. УНІАН. 24 серпня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь у відкритті оновленого стадіону в смт Добротвір Кам’янка-Бузького району. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк спершу привітав всіх мешканців селища Добротвір із 20-ю річницею Незалежності України, побажав їм миру, єдності, добра і мудрості. Він закликав місцеву громаду до спільної праці, тоді всі помічатимуть зміни на краще.

Голова Львівської ОДА оглянув оновлений стадіон та подякував всім, хто долучився до відновлення стадіону. «Спасибі велике за те, що не на словах а на ділі піклуєтеся про здоров’я нації. Впевнений, що в скорому часі ми почуємо нові спортивні імена»- зазначив М.Цимбалюк.

Голові Львівської ОДА було надано почесне право першого удару по м’ячу на відновленому футбольному полі. Своєю чергою, Михайло Цимбалюк подарував від імені Львівської ОДА 20 футбольних м’ячів.

Довідка: Затверджена кошторисна вартість із врахуванням виконаних робіт «Адміністративно-побутового корпусу стадіону в смт Добротвір» становить 2894,436 тис. грн. з урахуванням незавершеного будівництва.

Виконано всі загально-будівельні роботи: бетонування доріг, площадок, тротуарних доріжок, цегляну кладку стін, влаштування покрівлі, упорядкування фасаду, внутрішньо-оздоблювальні, сантехнічні і електротехнічні роботи.