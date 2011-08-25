В аеропорту «Львів» відкрито першу чергу злітно-посадкової смуги

Львів. 25 серпня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, перебуваючи з робочим візитом у Києві, поінформував віце-прем’єр-міністра - міністра інфраструктури Бориса Колеснікова про введення в експлуатацію пускового комплексу аеропорту «Львів».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк подякував Борису Колеснікову за дотримання слова, що до 20-ї річниці Незалежності України введено в експлуатацію цей комплекс і, що найголовніше, реконструкція здійснювалася без закриття аеропорту.

Перша черга злітно-посадкової смуги Львівського аеропорту становить 1 630 метрів, в тому числі реконструкція існуючої частини довжиною 835 метрів та новозбудованої смуги на 795 метрів. Окрім того, введено в експлуатацію руліжні доріжки №5 і №8 та перон №2.

Це дозволить на сьогодні аеропорту «Львів» приймати літаки авіакомпаній, що співпрацюють з аеропортом.

Сьогодні, 25 серпня, на оновленій злітно-посадковій смузі здійснив посадку перший літак авіакомпанії «Дніпро-АВІА» (рейс УДН 041).

Як повідомляв УНІАН, 28 липня віце-прем'єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис Колесніков під час робочої поїздки до Львова пообіцяв, що першу чергу злітно-посадкової смуги аеропорту «Львів» буде відкрито до Дня Незалежності України.