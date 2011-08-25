На Львівщині згорів дитбудинок сімейного типу

Львів. 25 серпня. УНІАН. У Львівській області згорів дитячий будинок сімейного типу, в якому проживали та виховувались діти сироти та діти, батьки яких позбавлені батьківських прав. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Інцидент стався 24 серпня в с. Пнікут Мостиського району. Вогнем знищено дах та перекриття господарської прибудови та дах та перекриття цегляного житлового будинку і речі домашнього вжитку. За повідомленням рятувальників, ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі в електрощитку.

Додамо, що в даному житловому будинку відповідно до розпорядження №270 від 16 травня 2011 року голови Мостиської РДА функціонував дитячий будинок сімейного типу, в якому проживало та виховувалися діти сироти та діти, батьки яких позбавлені батьківських прав. Проживало семеро дітей віком 6 – 15 років. Ніхто з них не потерпів.